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Сегодня, 16:14

Согомонян: «Футбол в Армении находится в упадке. Мне бы не хотелось, чтобы история «Пюника» закончилась на мне»

Зарина Халимхонова
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Российский бизнесмен, президент ереванского «Пюника» Артур Согомонян рассказал «СЭ» о проблемах в армянском футболе.

«Футбол в Армении находится в упадке, во многом из-за бездарного управления. Из армянского футбола только уходят, но никто не приходит. За последние 4 года 5 команд из высшей лиги и 5-6 команд из первой лиги покинули футбол. Не знаю, когда ситуация изменится. Но сейчас в этой области серьезные проблемы. Два с половиной года боролся и понял, что бессмысленно. Решил тратить энергию на полезное», — сказал Согомонян «СЭ».

Российский бизнесмен также заявил, что «Пюник» не прекратит свое существование.

«Пюник» на сегодняшний день — самый титулованный клуб Армении. Генрих Мхитарян — наш воспитанник. Мне бы не хотелось, чтобы история клуба закончилась на мне. К сожалению, пока нет серьезных интересантов. Хотя готов передать основную команду на очень лояльных условиях, потому что для меня важно, чтобы команда не прекратила свое существование. Клуб в любом случае не прекратит, потому что есть академия «Пюника», — добавил Согомонян.

Бизнесмен приобрел «Пюник» в 2017 году. С тех пор клуб дважды выигрывал чемпионат Армении.

«Пюник» является самым титулованным клубом Армении, выиграв чемпионат страны 16 раз. Команда 8 раз становилась обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка Армении — 10 раз.

ФК Пюник

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