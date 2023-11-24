Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 06:04

Владелец «Санта-Коломы»: «Очень довольны результатами в достижении целей, которые были поставлены перед Черышевым»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Владелец андоррской «Санта-Коломы» Дэн Мильштейн прокомментировал уход Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды.

«Клуб и я благодарны Дмитрию за великолепно проделанную работу. Мы очень довольны результатами в достижении целей, которые были перед ним поставлены, когда мы принимали его на работу», — цитирует «РБ Спорт» Мильштейна.

Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladelets-santa-kolomy-chery-shev-prodelal-velikolepnuyu-rabotu-my-ochen-dovol-ny/
Футбол
Дмитрий Черышев
0
Читайте также
МедиаКалешин. Как первая лига становится брутальной. Колонка Казакова
«Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ
Группировка «Юг» уничтожила 12 БПЛА и шесть снарядов HIMARS в ДНР
На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»
Ким Чен Ын назвал бесценной победой запуск космического спутника КНДР
Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Форвард «Галатасарая» Икарди может перейти в «Реал»