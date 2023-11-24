Владелец «Санта-Коломы»: «Очень довольны результатами в достижении целей, которые были поставлены перед Черышевым»

Владелец андоррской «Санта-Коломы» Дэн Мильштейн прокомментировал уход Дмитрия Черышева с поста главного тренера команды.

«Клуб и я благодарны Дмитрию за великолепно проделанную работу. Мы очень довольны результатами в достижении целей, которые были перед ним поставлены, когда мы принимали его на работу», — цитирует «РБ Спорт» Мильштейна.

Черышев возглавлял клуб из Андорры с июля 2022 года. При нем «Санта-Колома» впервые в истории прошла два квалификационных раунда Лиги конференций.