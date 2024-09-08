Кузьмичев о Миранчуке: «С вероятностью 99 процентов Антон перейдет в «Сьон». Он должен успешно пройти медосмотр»

Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«С вероятностью 99 процентов Антон Миранчук перейдет в «Сьон». Он должен успешно пройти медицинский осмотр и подпишет соглашение с клубом. Проблем быть не должно, но один процент оставляем на форс-мажор. Антон осуществит свою мечту, поиграет в европейском чемпионате. А если он себя там хорошо проявит, то могут появиться более интересные предложения, например, из Испании или Италии. Хотя чемпионат Швейцарии тоже очень интересный турнир», — сказал Кузьмичев «СЭ».

8 сентября президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил интерес к Миранчуку.

Ранее сообщалось, что клуб предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт сроком на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии.

Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта.