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Сегодня, 13:52

Кузьмичев о Миранчуке: «С вероятностью 99 процентов Антон перейдет в «Сьон». Он должен успешно пройти медосмотр»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший директор «Локомотива» Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«С вероятностью 99 процентов Антон Миранчук перейдет в «Сьон». Он должен успешно пройти медицинский осмотр и подпишет соглашение с клубом. Проблем быть не должно, но один процент оставляем на форс-мажор. Антон осуществит свою мечту, поиграет в европейском чемпионате. А если он себя там хорошо проявит, то могут появиться более интересные предложения, например, из Испании или Италии. Хотя чемпионат Швейцарии тоже очень интересный турнир», — сказал Кузьмичев «СЭ».

8 сентября президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил интерес к Миранчуку.
Ранее сообщалось, что клуб предложил 28-летнему россиянину 1,5 миллиона евро в год и контракт сроком на два сезона. 8 сентября футболист должен пройти медосмотр в Швейцарии.

Летом этого года Миранчук покинул «Локомотив» в связи с окончанием контракта.

Антон Миранчук может продолжить карьеру в &laquo;Сьоне&raquo;. Странный босс, слабый состав и возможность уехать на повышение. Что за «Сьон», куда может уйти Миранчук?

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сьон

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