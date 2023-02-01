Владислав Радимов: «Пускай Кокорин отвечает за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал заявление российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Ранее футболист заявил, что каждый нормальных мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», — цитирует Радимова Sport24.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.