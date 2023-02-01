Владислав Радимов: «Пускай Кокорин отвечает за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме»

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал заявление российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.
Ранее футболист заявил, что каждый нормальных мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме. Лучше подчиняться законам», — цитирует Радимова Sport24.
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования