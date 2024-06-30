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Сегодня, 13:27

Воспитанник «Зенита» будет готовиться к матчу Лиги чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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16-летний Елисей Сыров, подписавший трехлетний контракт с «Лудогорцем», вызван на сбор основной команды перед матчем с «Динамо» (Батуми).

Первая игра двухраундового противостояния на предварительном этапе Лиги чемпионов пройдет в Разграде 10 июля.

В субботу «Лудогорец» обыграл со счетом 4:1 румынскую «Университатю» и завершил свой австрийский сбор. Там чемпион Болгарии провел четыре товарищеских встречи, и в каждой из них принимал участие Сыров.

В воскресенье воспитаннику «Зенита» вручат специальный приз за лучший гол второго круга в чемпионате Болгарии U17. В начале июня мяч в ворота «Левски» в заключительном туре принес команде Сырова золото в турнире для игроков в возрасте до 17 лет.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Зенит
ФК Лудогорец
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