Воспитанник «Зенита» готовится к дебюту в чемпионате Болгарии

Елисей Сыров, 16-летний воспитанник академии «Зенита», готовится к дебюту во взрослом чемпионате Болгарии.

Сыров заключил в начале лета трехлетний контракт с «Лудогорцем» и давно тренируется с первой командой клуба, однако только сейчас получил от местной федерации футбола разрешение на участие в официальных матчах.

В понедельник 2 сентября вторая команда «Лудогорца» встретится с «Фратрией». Сыров вызван на предматчевый сбор перед матчем против игрой. После этого поединка игрок вернется в расположение первого состава, который накануне завоевал под руководством экс-футболиста «Амкара» Захари Сиракова право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

«Лудогорец-2» идет на 2-м месте во втором по силе дивизионе Болгарии.