Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:46

Воспитанник «Зенита» отправился на сбор с первой командой болгарского «Лудогорца»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Telegram Дзен

16-летний воспитанник академии «Зенита» Елисей Сыров отправился на сбор в Турции с первой командой «Лудогорца».

Полузащитник, родившийся и начинавший заниматься футболом в Санкт-Петербурге, пока не провел ни одного официального матча за основной состав болгарского клуба, однако уже работал с ним на летних сборах в 2024 году и уже в ходе чемпионата.

При этом в активе Сырова 11 официальных матчей и 1 гол в сезоне 2024/25 за «Лудогорец-2». В Турции у команды запланированы четыре контрольных встречи — по данным «СЭ», Елисей примет участие как минимум в одной из них.

«Лудогорец» вернется в Болгарию 16 января — в день 17-летия Сырова. В конце января клубу предстоят выступления в 7-м и 8-м турах Лиги Европы против датского «Мидтьюлланна» (дома) и французского «Лиона» (в гостях).

1
Футбол
ФК Зенит
ФК Лудогорец
Читайте также
Трансфер Барко назвали чудом, Станковичу везут неожиданное усиление. Что происходит в «Спартаке»
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
Сегодня
Вчера
Неделя