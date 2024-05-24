Воспитанник «Зенита» признан лучшим игроком чемпионата Болгарии U17

На специальной церемонии, которая состоялась в Софии, 16-летний воспитанник «Зенита» Елисей Сыров получил приз как лучший игрок чемпионата Болгарии U17-2023/24.

В голосовании тренеров, организованном Болгарским футбольным союзом совместно с местным ведущим спортивным сайтом, полузащитник «Лудогороца» уверенно занял первое место, опередив конкурентов с большим отрывом.

В этом сезоне на счету футболиста 15 забитых мячей и 16 голевых передач в 23 матчах. Команда из Разграда лидирует в первенстве и может взять титул в своей возрастной группе в последнем туре — 1 июня.

В этом случае Сыров станет двукратным чемпионом Болгарии-2024, поскольку «Лудогорец» U16 уже выиграл первое место, а Елисей провел за него немало встреч.