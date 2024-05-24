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Сегодня, 13:55

Воспитанник «Зенита» признан лучшим игроком чемпионата Болгарии U17

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Елисей Сыров (в центре).
Фото Sportal.bg
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На специальной церемонии, которая состоялась в Софии, 16-летний воспитанник «Зенита» Елисей Сыров получил приз как лучший игрок чемпионата Болгарии U17-2023/24.
В голосовании тренеров, организованном Болгарским футбольным союзом совместно с местным ведущим спортивным сайтом, полузащитник «Лудогороца» уверенно занял первое место, опередив конкурентов с большим отрывом.
В этом сезоне на счету футболиста 15 забитых мячей и 16 голевых передач в 23 матчах. Команда из Разграда лидирует в первенстве и может взять титул в своей возрастной группе в последнем туре — 1 июня.
В этом случае Сыров станет двукратным чемпионом Болгарии-2024, поскольку «Лудогорец» U16 уже выиграл первое место, а Елисей провел за него немало встреч.

Футбол
ФК Зенит
ФК Лудогорец
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