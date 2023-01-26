Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:00

Воспитанник «Зенита» рассказал, как выиграл олимпиаду по итальянскому языку

Гоша Чернов
Корреспондент
Богдан Ведерников.
Фото Соцсети
Telegram Дзен

Российский защитник футбольной команды Университета Колорадо-Спрингс и воспитанник «Зенита» Богдан Ведерников в интервью «СЭ» рассказал, как оказался в Соединенных Штатах Америки.

— В 2017 году тебя расхваливали на сайте «Зенита» — ты выиграл городскую олимпиаду по итальянскому языку. Редко встретишь в футбольной академии человека, знающего иностранный. Как ты его выучил? — вопрос Ведерникову.

— Да это мама заставляла, ха-ха! Я учил итальянский учил на Сицилии, где жил в раннем детстве, а в школе его подтянул и участвовал во всяких олимпиадах — выигрывал школьную, затем районную, потом городскую. А в 2021-м, когда я выпускался, стал призером всероссийской и даже получил диплом, который открывал мне пути в разные российские лингвистические вузы. Но это был для меня запасной вариант.

Полностью интервью «СЭ» читайте здесь

0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Воспитанник «Зенита» рассказал о переезде в США