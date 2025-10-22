Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

22 октября, 11:40

Воспитанник «Зенита» сыграет в Юношеской Лиге УЕФА

Георгий Кудинов
Приглашенный автор

17-летний Елисей Сыров вызван в расположение команды «Лудогорец» для 19-летних, которая сыграет во втором раунде Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА.

Со вторника болгарский клуб начал подготовку к двум матчам против сверстников из минского «Динамо». Обе встречи состоятся в Разграде 1 и 5 ноября.

В нынешнем сезоне воспитанник академии «Зенита» Сыров тренируется с первым составом «Лудогорца», однако не может за него играть в официальных матчах из-за лимита на легионеров и отсутствия в заявке вакантного места.

Полузащитник, родившийся в Петербурге, выступает за вторую команду «Лудогорца». На его счету 10 встреч во второй по силе лиге Болгарии. Пять из них он начал в стартовом составе. На счету Сырова — один забитый мяч и голевая передача.

5

  • Александр

    Никогда не понимал людей, которые могли назвать сына Елисей:rofl:

    22.10.2025

  • alexb2025personal

    Он никакой не воспитанник Зенита. По правилам УЕФА воспитанником считается тот, кто с 15 до 21 года провел 3 года в команде. В Зените он после 15 лет не провел ни дня, и пока ему не исполнится 18 он вообще не может быть ничьим воспитанником. В 18 он станет воспитанником Лудогорца. А ведь некоторые вообще самовоспитанные, потому что нигде 3 года не просидели.

    22.10.2025

  • shpasic

    при чём тут "у нас"? Лудогорец играет с минским Динамо составами U-19.

    22.10.2025

  • Степочкин

    Да какой он юноша? Не смешите!))). Когда это закончится что у нас юноши по 20 лет в футболе, а мужчины в армии в 18 лет служат Родине. Хотя у нас до 27 лет все считаются перспективными еще. Ямаль, 18 лет , Барселона......)))) юноша...)).. Кисляк, Глебов, Батраков.... - какая юношеская ЛЧ??????)))

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя