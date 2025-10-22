Воспитанник «Зенита» сыграет в Юношеской Лиге УЕФА

17-летний Елисей Сыров вызван в расположение команды «Лудогорец» для 19-летних, которая сыграет во втором раунде Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА.

Со вторника болгарский клуб начал подготовку к двум матчам против сверстников из минского «Динамо». Обе встречи состоятся в Разграде 1 и 5 ноября.

В нынешнем сезоне воспитанник академии «Зенита» Сыров тренируется с первым составом «Лудогорца», однако не может за него играть в официальных матчах из-за лимита на легионеров и отсутствия в заявке вакантного места.

Полузащитник, родившийся в Петербурге, выступает за вторую команду «Лудогорца». На его счету 10 встреч во второй по силе лиге Болгарии. Пять из них он начал в стартовом составе. На счету Сырова — один забитый мяч и голевая передача.