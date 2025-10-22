Воспитанник «Зенита» сыграет в Юношеской Лиге УЕФА

22 октября, 11:40
17-летний Елисей Сыров вызван в расположение команды «Лудогорец» для 19-летних, которая сыграет во втором раунде Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА.
Со вторника болгарский клуб начал подготовку к двум матчам против сверстников из минского «Динамо». Обе встречи состоятся в Разграде 1 и 5 ноября.
В нынешнем сезоне воспитанник академии «Зенита» Сыров тренируется с первым составом «Лудогорца», однако не может за него играть в официальных матчах из-за лимита на легионеров и отсутствия в заявке вакантного места.
Полузащитник, родившийся в Петербурге, выступает за вторую команду «Лудогорца». На его счету 10 встреч во второй по силе лиге Болгарии. Пять из них он начал в стартовом составе. На счету Сырова — один забитый мяч и голевая передача.
22.10.2025
alexb2025personal
Он никакой не воспитанник Зенита. По правилам УЕФА воспитанником считается тот, кто с 15 до 21 года провел 3 года в команде. В Зените он после 15 лет не провел ни дня, и пока ему не исполнится 18 он вообще не может быть ничьим воспитанником. В 18 он станет воспитанником Лудогорца. А ведь некоторые вообще самовоспитанные, потому что нигде 3 года не просидели.
22.10.2025
shpasic
при чём тут "у нас"? Лудогорец играет с минским Динамо составами U-19.
22.10.2025
Степочкин
Да какой он юноша? Не смешите!))). Когда это закончится что у нас юноши по 20 лет в футболе, а мужчины в армии в 18 лет служат Родине. Хотя у нас до 27 лет все считаются перспективными еще. Ямаль, 18 лет , Барселона......)))) юноша...)).. Кисляк, Глебов, Батраков.... - какая юношеская ЛЧ??????)))
22.10.2025