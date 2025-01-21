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Сегодня, 21:53

Спортивный врач Лю: «Российские игроки изнежены, поэтому они получают травмы в Европе»

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Известный спортивный врач Лю Хуншен ответил на вопрос, почему российские футболисты часто получают травмы в Европе.

«Это не проблема физподготовки, к этому можно привыкнуть. В России они мало играли, физически слабее были, а когда поехали в Европу, то там сложнее стало. Это не связано с тем, подготовлены они или нет, подготовиться можно. Еще в Европе игроки всегда свободнее, а не как в России. Там после тренировок никто кормить не будет, массажи делать не будет. У нас на автобусах футболистов возят, а там они на машинах ездят. Получается, что российские футболисты изнежены? Да, тут и за питанием у нас следят», — сказал Хуншен «ВсеПроСпорт».

21-летний полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/25 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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