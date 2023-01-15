Вратарь «Аль-Насра» Оспина выбыл на полтора месяца из-за трещины в локте

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Вратарь «Аль-Насра» Давид Оспина получил травму в матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (0:0).
По итогам обследования у 34-летнего колумбийца выявили трещину в локтевой кости. Футболист пропустит около 6 недель.
В конце декабря 2022 года португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром», однако 37-летний футболист еще не дебютировал за клуб. Команда проведет следующий матч 22 января против «Аль-Иттифака» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
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Основные источники исследования