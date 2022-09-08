Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин прокомментировал поражение от «Мольде»

Голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал поражение от «Мольде» (1:4) в чемпионате Норвегии.

«Это был неудачный матч, но после такого важно быстро сыграть еще одну игру и показать себя с лучшей стороны. Мы хотим сделать это против ПСВ», — приводит слова Хайкина De Telegraaf.

27-летний россиянин перешел в норвежский клуб в 2019 году. Срок его действующего контракта рассчитан до 31 декабря 2022 года.

«Буде-Глимт» сыграет первый матч в Лиге Европы с ПСВ. Встреча пройдет 8 сентября в 19.45 по московскому времени.