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8 сентября, 12:15

Вратарь «Буде-Глимт» Хайкин рассказал о будущем после окончания действующего контракта

Мария Гусева

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин рассказал о своем будущем после окончания действия контракта с клубом.

«После четырех радостных лет в этом клубе мне хотелось бы двигаться дальше. Я жил и играл во многих странах, поэтому открыт к новым приключениям. Могут это быть Нидерланды? Долго адаптироваться к футболу в Эредивизи точно не придется!» — цитирует De Telegraaf Хайкина.

27-летний россиянин перешел в норвежский клуб в 2019 году. Срок его действующего контракта рассчитан до 31 декабря 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне голкипер провел за «Буде-Глимт» 8 матчей в квалификации Лиги чемпионов, пропустил 8 голов и 5 раз сыграл на ноль.

Никита Хайкин
ФК Буде-Глимт
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