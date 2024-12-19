Вратарь Иван Злобин выбыл на неопределенный срок из-за травмы почки

Российский вратарь «Фамаликана» Иван Злобин выбыл из строя на неопределенный срок из-за разрыва коры левой почки четвертой степени, сообщает официальный сайт команды.

После дополнительных тестов Злобин останется в больнице, где ему, возможно, потребуется операция. Футболист получил повреждение 16 декабря в матче 14-го тура чемпионата Португалии против «Браги» (3:3). На 6-й минуте игры голкипер столкнулся с нападающим Рожером Фернандешем. Форвард «Браги» влетел в бок россиянина прямой ногой. Злобин доиграл встречу.

Российский игрок выступает за «Фамаликана» с лета 2020 года. В текущем сезоне 27-летний вратарь провел 13 матчей, пропустил 15 голов и 5 раз сыграл на ноль.