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Сегодня, 13:35

Вратарь Сикач объяснил свой выбор тбилисского «Динамо» желанием перейти в топ-клуб

Владислав Маслов
Корреспондент
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Молдавский вратарь Степан Сикач объяснил мотивы своего перехода из «Кайсара» в тбилисское «Динамо».

«Да, я ушел из «Кайсара». Продолжаю работать. Это наша футбольная жизнь, когда приходится говорить: «До свидания». Почему сделал выбор в пользу «Динамо»? Получил хорошее предложение в топ-клуб!», — заявил Сикач Legalbet.kz.

36-летний молдаванин покинул «Кайсар» в январе после окончания контракта. Всего голкипер провел за кызылординцев 53 матча во всех турнирах, пропустил 69 голов и 14 раз сыграл на ноль.

Сикач также известен по игре за «Терек» (сейчас — «Ахмат»), «Волгарь», «Салют» и московское «Торпедо».

Transfermarkt оценивает вратаря в 100 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Динамо (Тбилиси)
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