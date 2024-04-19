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Сегодня, 13:25

Вратарь «Тигрес» с трибуны светил лазером в глаза соперника и был дисквалифицирован на 11 матчей

Виктория Кравченко
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Вратарю «Монтеррея» Эстебену Андраде во время матча чемпионата Мексики против «Тигрес» (3:3) светили лазером в лицо. Это делал голкипер Науэль Гусман, который провел матч в ВИП-ложе из-за травмы. Инцидент попал на видео.

Позже Гусман извинился перед Эстебаном за поведение. «Монтеррей» подал официальную жалобу на 38-летнего аргентинца в дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики.

Гусман был дисквалифицирован на 11 матчей чемпионата Мексики. Андраде был оштрафован за то, что после игры нецензурно высказался о сопернике.

ФК Монтеррей
ФК Тигрес
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