Вук Рашович: «Сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию»

Главный тренер «Аль-Фейха» Вук Рашович прокомментировал информацию о возможном подписании контракта с «Динамо».

«Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из «Динамо» на меня так никто и не вышел. Был диалог с клубом, но руководство «Аль-Фейха» сразу дало понять, что не отпустит меня. В Саудовской Аравии на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт с моим нынешним клубом — этой функции не предусмотрено. Сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию», — цитирует Рашовича Sport24.

«Динамо» заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона. 14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам сезона команду готовил Павел Алпатов.