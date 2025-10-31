Видео
31 октября, 12:30

Колосков: «Поначалу о Марадоне не говорили как о выдающемся футболисте»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о Диего Марадоне.

«Я узнал о Марадоне только в 1979 году после чемпионата мира среди молодежных команды, тогда сборная Аргентины обыграла команду СССР в финале турнира. Хотя в прессе тогда не писали, что это такой выдающийся футболист, что ему нет равных в мире. После этого я один раз видел его в раздевалке, когда был на одном чемпионате мира в качестве делегата. Он сидел в раздевалке, слушал музыку в наушниках. Потом еще раз видел вживую.

Конечно, он запомнился в истории футбола. И своим голом в ворота англичан после сольного прохода на чемпионате мира 1986 года. Конечно, так называемая рука бога, когда забил рукой. В основном у меня о нем складывается впечатление из прессы. Несколько раз видел», — цитирует Колоскова ТАСС.

30 октября Марадоне могло бы исполниться 65 лет. Он умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года.

Источник: ТАСС
8

  • андрей андреев

    CЭ напечатал только то, что известно самому интервьюеру. Колосков просто не мог не знать, что Марадона наравне с Пеле - векличайшие игроки мира, футбольные гении.

    06.11.2025

  • Timka1401

    земля бетоном , наркоману !

    31.10.2025

  • Ary Giperboreev

    Марадона величайщий футболист всех времен

    31.10.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    О Марадоне у нас сообщили после турне сб. Аргентины по Европе где-то в июне 1979-го, где он очень ярко сыграл с Шотландией, проявил себя, как зрелый мастер. Сразу было видно, что он потенциально очень силён. А потом юниорский ЧМ-1979, где он в финале забил нашим со штрафного. Ему тогда было 18 лет. Так что Колосков немного подзабыл.

    31.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Футбол-Хоккей" писал о юном Марадоне в конце 70-х, точный год не помню. Статья называлась "Пелуза Марадонья", кликуха такая - Маленький Пеле. Марадона к 1978 году уже два (!) сезона феерил в "Архентинос Хуниорс", и великий Менотти перед ЧМ-78, как говорилось в той статье, очень долго думал, брать ли в команду юную звездочку, но в итоге решил, что Диего Армандо еще слишком молод:frowning2:? Впрочем, до 1979 года Колосков занимался хоккеем и вполне мог не знать о "таком выдающемся футболисте"...

    31.10.2025

  • Как так?

    да в общем-то у многих о Колоскове было мнение, что занимается он чем угодно, только не футболом. И после каждого пободного его высказывания невозможно об этом не вспомнить. Функционер, которому было что футболом управлять, что колбасным цехом...

    31.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Феерически важное мнение. Как бы мы без него жили.

    31.10.2025

  • Diman_madridista

    В основном о Марадоне впечатления из прессы. То ли дело Пеле, игру которого Колосков видел по десять раз в году

    31.10.2025

    Диего Марадона
    Вячеслав Колосков
