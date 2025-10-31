Колосков: «Поначалу о Марадоне не говорили как о выдающемся футболисте»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о Диего Марадоне.

«Я узнал о Марадоне только в 1979 году после чемпионата мира среди молодежных команды, тогда сборная Аргентины обыграла команду СССР в финале турнира. Хотя в прессе тогда не писали, что это такой выдающийся футболист, что ему нет равных в мире. После этого я один раз видел его в раздевалке, когда был на одном чемпионате мира в качестве делегата. Он сидел в раздевалке, слушал музыку в наушниках. Потом еще раз видел вживую.

Конечно, он запомнился в истории футбола. И своим голом в ворота англичан после сольного прохода на чемпионате мира 1986 года. Конечно, так называемая рука бога, когда забил рукой. В основном у меня о нем складывается впечатление из прессы. Несколько раз видел», — цитирует Колоскова ТАСС.

30 октября Марадоне могло бы исполниться 65 лет. Он умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года.