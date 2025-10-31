Колосков: «Поначалу о Марадоне не говорили как о выдающемся футболисте»

31 октября, 12:30
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о Диего Марадоне.
«Я узнал о Марадоне только в 1979 году после чемпионата мира среди молодежных команды, тогда сборная Аргентины обыграла команду СССР в финале турнира. Хотя в прессе тогда не писали, что это такой выдающийся футболист, что ему нет равных в мире. После этого я один раз видел его в раздевалке, когда был на одном чемпионате мира в качестве делегата. Он сидел в раздевалке, слушал музыку в наушниках. Потом еще раз видел вживую.
Конечно, он запомнился в истории футбола. И своим голом в ворота англичан после сольного прохода на чемпионате мира 1986 года. Конечно, так называемая рука бога, когда забил рукой. В основном у меня о нем складывается впечатление из прессы. Несколько раз видел», — цитирует Колоскова ТАСС.
30 октября Марадоне могло бы исполниться 65 лет. Он умер на 61-м году жизни 25 ноября 2020 года.
андрей андреев
CЭ напечатал только то, что известно самому интервьюеру. Колосков просто не мог не знать, что Марадона наравне с Пеле - векличайшие игроки мира, футбольные гении.
06.11.2025
Timka1401
земля бетоном , наркоману !
31.10.2025
Ary Giperboreev
Марадона величайщий футболист всех времен
31.10.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
О Марадоне у нас сообщили после турне сб. Аргентины по Европе где-то в июне 1979-го, где он очень ярко сыграл с Шотландией, проявил себя, как зрелый мастер. Сразу было видно, что он потенциально очень силён. А потом юниорский ЧМ-1979, где он в финале забил нашим со штрафного. Ему тогда было 18 лет. Так что Колосков немного подзабыл.
31.10.2025
С детства за Уралмаш!
"Футбол-Хоккей" писал о юном Марадоне в конце 70-х, точный год не помню. Статья называлась "Пелуза Марадонья", кликуха такая - Маленький Пеле. Марадона к 1978 году уже два (!) сезона феерил в "Архентинос Хуниорс", и великий Менотти перед ЧМ-78, как говорилось в той статье, очень долго думал, брать ли в команду юную звездочку, но в итоге решил, что Диего Армандо еще слишком молод:frowning2:? Впрочем, до 1979 года Колосков занимался хоккеем и вполне мог не знать о "таком выдающемся футболисте"...
31.10.2025
Как так?
да в общем-то у многих о Колоскове было мнение, что занимается он чем угодно, только не футболом. И после каждого пободного его высказывания невозможно об этом не вспомнить. Функционер, которому было что футболом управлять, что колбасным цехом...
31.10.2025
Симон Вирсаладзе
Феерически важное мнение. Как бы мы без него жили.
31.10.2025
Diman_madridista
В основном о Марадоне впечатления из прессы. То ли дело Пеле, игру которого Колосков видел по десять раз в году
31.10.2025