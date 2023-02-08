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Сегодня, 18:55

Колосков: «Мне абсолютно все равно, что Тедеско возглавил сборную Бельгии»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Честно говоря, мне абсолютно все равно, что Тедеско возглавил сборную Бельгии. Я с ним незнаком, ни разу не виделся, ни словом не обмолвился. Поэтому мне без разницы — Тедеско, Петров или Иванов. Я понимаю, что он работал в «Спартаке», но это не та фигура, которую я должен комментировать», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Тедеско возглавил национальную команду Бельгии. Его контракт со сборной рассчитан до окончания чемпионата Европы-2024.

С октября 2019 года по июнь 2021-го Тедеско тренировал «Спартак». Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-mne-absolyutno-vse-ravno-chto-tedesko-vozglavil-sbornuyu-bel-gii/
Вячеслав Колосков
Доменико Тедеско
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