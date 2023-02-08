Колосков: «Мне абсолютно все равно, что Тедеско возглавил сборную Бельгии»

Сегодня, 18:55
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.
«Честно говоря, мне абсолютно все равно, что Тедеско возглавил сборную Бельгии. Я с ним незнаком, ни разу не виделся, ни словом не обмолвился. Поэтому мне без разницы — Тедеско, Петров или Иванов. Я понимаю, что он работал в «Спартаке», но это не та фигура, которую я должен комментировать», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.
Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Тедеско возглавил национальную команду Бельгии. Его контракт со сборной рассчитан до окончания чемпионата Европы-2024.
С октября 2019 года по июнь 2021-го Тедеско тренировал «Спартак». Под его руководством команда становилась серебряным призером чемпионата России.