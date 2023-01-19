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Судейство

Сегодня, 13:34

Колосков — об обязанности судей давать публичные коментарии по работе ВАР: «Пройдет какое-то время, тогда будет понятно — полезно это или вредно»

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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИФАБ обязать судей давать публичные пояснения по работе ВАР.

«Это в виде эксперимента. Судьи же не видят, что на ВАР происходит. Не знаю, как они это технически выполнят. Но раз это рекомендация высшего судейского органа, то надо выполнять. Пока есть только предложение. На практике еще никто не применил. Пройдет какое-то время, тогда будет понятно — полезно это или вредно», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Эксперимент пройдет только в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля.

10&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 1:2. Вилтон Сампайо. Футбольных судей обязали давать публичные пояснения. Но есть нюансы

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Вячеслав Колосков
1
0
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