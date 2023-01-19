Колосков — об обязанности судей давать публичные коментарии по работе ВАР: «Пройдет какое-то время, тогда будет понятно — полезно это или вредно»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ИФАБ обязать судей давать публичные пояснения по работе ВАР.

«Это в виде эксперимента. Судьи же не видят, что на ВАР происходит. Не знаю, как они это технически выполнят. Но раз это рекомендация высшего судейского органа, то надо выполнять. Пока есть только предложение. На практике еще никто не применил. Пройдет какое-то время, тогда будет понятно — полезно это или вредно», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Эксперимент пройдет только в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля.