Якин продолжит работу на посту главного тренера сборной Швейцарии

Швейцарский футбольный союз объявил, что Мурат Якин останется на посту главного тренера национальной команды.

49-летний специалист и его помощник Джорджо Контини продлили контракты. Однако срок их соглашений не называется.

Якин возглавляет сборную Швейцарии с августа 2021 года. На проходящем в Германии Евро-2024 команда под его руководством дошла до 1/4 финала, где уступила Англии (1:1, пенальти 3:5).

Якин в сезоне-2014/15 тренировал московский «Спартак». Также он работал в «Базеле», вместе с которым дважды становился чемпионом Швейцарии, «Люцерне», «Шаффхаузене», «Сьоне» и других клубах.