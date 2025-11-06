Видео
6 ноября, 20:28

Ямаль, Дембеле и Салах номинированы на премию The Best от ФИФА

Сергей Ярошенко
Ламин Ямаль.
Фото AFP

ФИФА объявила кандидатов на премию лучшему игроку года The Best.

Голосование продлится до 28 ноября.

В список вошли Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Харри Кейн («Бавария»).

Действующим обладателем награды является нападающий «Реала» Винисиус, второе место занял хавбек «Манчестер Сити» Родри, третьим стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

2

  • ValeraK

    Холанн, Кейн, Мбаппе, Ямаль и Алип

    06.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Выбор из реальной четверки - Ямаль, Мбаппе, Дембеое и Кейн, в которой явно не хватает пятой фамилии - Холланн

    06.11.2025

    Ашраф Хакими
    Килиан Мбаппе
    Коул Палмер
    Ламин Ямаль
    Мохамед Салах
    Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
    Усман Дембеле
    Харри Кейн
    Витинья (ПСЖ)
    Педри (Барселона)
