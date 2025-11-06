Ямаль, Дембеле и Салах номинированы на премию The Best от ФИФА

6 ноября, 20:28
ФИФА объявила кандидатов на премию лучшему игроку года The Best.
Голосование продлится до 28 ноября.
В список вошли Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Харри Кейн («Бавария»).
Действующим обладателем награды является нападающий «Реала» Винисиус, второе место занял хавбек «Манчестер Сити» Родри, третьим стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
ValeraK
Холанн, Кейн, Мбаппе, Ямаль и Алип
06.11.2025
Saiga-спринтер
Выбор из реальной четверки - Ямаль, Мбаппе, Дембеое и Кейн, в которой явно не хватает пятой фамилии - Холланн
06.11.2025