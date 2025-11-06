Ямаль, Дембеле и Салах номинированы на премию The Best от ФИФА

ФИФА объявила кандидатов на премию лучшему игроку года The Best. Голосование продлится до 28 ноября. В список вошли Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Коул Палмер («Челси»), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Харри Кейн («Бавария»). Действующим обладателем награды является нападающий «Реала» Винисиус, второе место занял хавбек «Манчестер Сити» Родри, третьим стал полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

