Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:43

Юльманн покинул пост главного тренера сборной Дании

Алина Савинова
Каспер Юльманн.
Фото AFP
Telegram Дзен

Датский футбольный союз принял решение об отставке Каспера Юльманна с поста главного тренера национальной команды, сообщается на официальном сайте организации.

«Каспер Юльманн и Петер Меллер пришли к общему выводу, что настало время перемен и необходим новый тренер сборной», — говорится в заявлении.

Отмечается, что до конца года национальную команду временно будет тренировать ассистент Юльманна — Мортен Вигхорст.

Юльманн возглавлял сборную Дании с 2020 года. На прошедшем в Германии Евро-2024 команда под руководством 52-летнего специалиста дошла до 1/8 финала, где уступила хозяевам турнира (0:2).

Футбол
Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Каспер Юльманн
1
0
Читайте также
Тейлор Свифт и Трэвис Келси планируют шикарную свадьбу
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
В Луганске сработала ПВО
Что происходит в «Зените» накануне старта нового сезона РПЛ
Минцифры заявило о значимости импортозамещения на фоне сбоев в работе Microsoft
Украинский пленный заявил о симпатии многих в ВСУ к России
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Виейра может стать новым главным тренером сборной США