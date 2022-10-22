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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о карьере форварда «Ариса» Александра Кокорина.
«Кокорин — одаренный футболист. Процентов 35 своего таланта он не раскрыл. Я в этом убежден. Сложно сказать в чем причина. Жалко смотреть, когда у парня есть все, чтобы играть в серьезном европейском клубе, а он, к сожалению, оказывается на Кипре. Кокорин на Кипре доигрывает? А что, в 31 он раскрыться может? 31 год — это ближе к закату. Время упущено», — цитирует Sport24 Юрана.
«Фиорентина» отдала Кокорина в аренду до конца сезона-2022/23. В составе «Ариса» россиянин провел 6 матчей, в которых забил 3 мяча и отметился 1 результативной передачей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования