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Сегодня, 10:41

Юран рассказал, что должен был перейти из киевского «Динамо» в «Ливерпуль»

Камила Абдурахманова
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Экс-форвард сборной СССР Сергей Юран объяснил, как сорвался его переход из киевского «Динамо» в «Ливерпуль».

«В СССР футболистов не спрашивали, а ставили перед фактом. Я должен был перейти из киевского «Динамо» в «Ливерпуль». Мне уже сделали английскую визу. Один из лучших бомбардиров в истории английского футбола Ян Раш заканчивал карьеру в мерсисайдском клубе, и «красные» искали нападающего. Мы уже должны были улетать на переговоры в Англию. Когда мне сказали об этом, я был молодым 21-летним парнем, который лишь смотрел матчи этой команды по черно-белому телевизору. Но потом в течение двух-трех дней мне сообщили, что мы полетим в Лиссабон, чтобы подписать контракт с «Бенфикой». Понимал, что это тоже великий клуб. Я поинтересовался, почему так произошло, и мне объяснили, что португальцы заплатили больше, чем англичане, поэтому меня продали «орлам», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Юран был футболистом «Бенфики» с 1991 по 1994 год, а затем, в сезоне 1994-1995, играл за «Порту».

Последним местом работы Юрана в качестве главного тренера стал клуб «Пари НН», который он возглавлял с апреля 2023 года по апрель 2024 года. До этого Юран тренировал «Химки», «СКА-Хабаровск» и другие российские команды.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Юран
ФК Бенфика
ФК Динамо (Киев)
ФК Ливерпуль
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