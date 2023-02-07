Юран рассказал, почему Кержаков быстро заработает авторитет у футболистов «Кармиотиссы»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от работы Александра Кержакова в кипрском клубе «Кармиотисса».

«Сколько я играл в Европе, большинство иностранных специалистов учили язык страны, в которой работали. Думаю, сначала рядом с ним будет переводчик. Поверьте, дело даже не в языке. Главное, что Кержаков — личность. А личность футболисты всегда хорошо принимают. Они знают, что он сам добился немалых успехов в карьере, выступал за сборную, играл в еврокубках. Люди будут прекрасно понимать, что человек не по книжкам учился, а прошел хорошую школу. Авторитет Кержаков заработает быстро. Самое главное, чтобы ему сопутствовала удача и сходу удалось показать результат», — приводит слова Юрана RT.

6 февраля генеральный менеджер «Кармиотиссы» Антонис Антониус подтвердил «СЭ» информацию, что Кержаков возглавит клуб. В среду специалист должен прибыть на Кипр и затем подписать контракт.

Последним местом работы Кержакова был «Нижний Новгород», который он покинул после окончания сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место (из 14 команд) в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав в 22 матчах 23 очка.