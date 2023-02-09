0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:15

Белоус — о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Думаю, у него не будет проблем с адаптацией в местном футболе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус считает, что Александр Кержаков, возглавивший кипрскую «Кармиотиссу», быстро освоится в местном футболе.

«Кержаков достаточно долго находился без работы. Он мог и дальше ждать предложения от какого-нибудь российского клуба или согласиться на абсолютно конкретный вариант с Кипром. Что выбрать? По-моему, тут даже обсуждать нечего. У Саши есть опыт жизни за рубежом, пусть и в качестве игрока. Он владеет английским языком, знаком с западным менталитетом. Думаю, у него не будет проблем с адаптацией в местном футболе. Очень многое будет зависеть от того, какие люди будут окружать его на Кипре. Я имею в виду его тренерский штаб и команду менеджеров. И в этом смысле большой выгодой является то, что президент «Кармиотиссы» — россиянин. Это очень поможет Кержакову, особенно на первых порах», — приводит Betonmobile.ru слова Белоуса.

8 февраля кипрский клуб объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. В сезоне-2021/22 специалист тренировал «Нижний Новгород». Он покинул нижегородский клуб в связи с окончанием контракта.

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра с 23 очками в 22 матчах.

Источник: https://betonmobile.ru/yuriy-belous-u-kerzhakova-ne-budet-problem-s-adaptatsiey-na-kipre
Александр Кержаков
ФК Кармиотисса
Юрий Белоус
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Криштиану Роналду забил 500-й гол в чемпионатах

Криштиану Роналду сделал покер за «Аль-Наср» в матче с «Аль-Вахдой»