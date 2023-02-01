Гаврилов — о словах Кокорина: «Маразм какой-то. А без тюрьмы нельзя быть мужчиной?»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина про тюрьму.

Ранее футболист заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин сказал, что надо отсидеть, чтобы стать мужчиной? Вообще не понимаю этого. А что, без тюрьмы нельзя быть мужчиной? Маразм какой-то. Странные такие рассуждения у Кокорина», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.