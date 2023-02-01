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Сегодня, 15:17

Гаврилов — о словах Кокорина: «Маразм какой-то. А без тюрьмы нельзя быть мужчиной?»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на слова российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина про тюрьму.

Ранее футболист заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин сказал, что надо отсидеть, чтобы стать мужчиной? Вообще не понимаю этого. А что, без тюрьмы нельзя быть мужчиной? Маразм какой-то. Странные такие рассуждения у Кокорина», — приводит «РБ Спорт» слова Гаврилова.

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-o-slovah-kokorina-marazm-kakoj-to-a-bez-tyur-my-nel-zya-by-t-muzhchinoj/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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23%

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П1

19%

2.07
Александр Кокорин
Футбол
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