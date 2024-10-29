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Сегодня, 14:50

Семин — о «Золотом мяче» Родри: «В пользу испанца сыграла победа на чемпионате Европы»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на вручение «Золотого мяча»-2024 полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

«Спорить по поводу результатов «Золотого мяча» будут всегда. Родри и Винисиус — два величайших игрока. Наверное, в пользу испанца сыграла победа на чемпионате Европы этим летом и то, что он выиграл чемпионат Англии. А у Винисиуса на уровне сборной заслуг все-таки меньше. Обычно предпочтение отдают игрокам группы атаки, а Родри — это футболист средней линии, цементирующий все в центре поля в клубе и сборной. За три дня до вручения награды я говорил, что «Золотой мяч» получит Родри», — сказал Семин «СЭ».

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити», забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Вместе с командой он выиграл чемпионат Англии и клубный чемпионат мира. Также полузащитник стал чемпионом Европы-2024 в составе сборной Испании.

Винисиус Жуниор
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
Юрий Семин

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