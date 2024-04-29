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Юрий Семин оценил игру Арсена Захаряна и Алексея Миранчука

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Бывший главный сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре российских легионеров Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Алексея Миранчука («Аталанта») в чемпионатах Испании и Италии соответственно.

«На мой взгляд, возможности Захаряна еще полностью не раскрыты, — приводит Sport24 слова Семина. — Он попал в ситуацию, где к нему есть определенное доверие, времени в каждом матче ему дают достаточно. Все еще впереди. Тот же Алексей Миранчук очень хорошо себя раскрывает, даже за то малое время, которое ему дают. Потому что игрового времени у него очень мало, но пользуется своими шансами он прекрасно».

В нынешнем сезоне 20-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 35 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. На счету 28-летнего Миранчука 4 мяча и 11 голевых пасов в 34 играх за «Аталанту».

Источник: sport24.ru
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Юрий Семин
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