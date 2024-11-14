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Сегодня, 04:14

За перелетом Аморима из Португалии в Англию следили около 11 тысяч человек

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Частный самолет главного тренера «Манчестер Юнайтед» Аморима из Португалии в Англию был самым отслеживаемым рейсом в мире в понедельник, сообщает Telegram-канал «Спортс.ру». За рейсом следили почти 11000 человек.

39-летний португальский специалист должен был возглавить команду 11 ноября, однако начало его работы было отложено из-за проблем с разрешением на работу в Англии.

Контракт Аморима с «МЮ» рассчитан до июня 2027 года и включает в себя опцию продления на еще один сезон.

С 2020 года португалец возглавлял «Спортинг». Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Португалии, при этом победа в сезоне-2020/21 стала первой для «львов» за 19 лет.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед

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