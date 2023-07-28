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Сегодня, 17:21

«Зальцбург» отстранил от работы главного тренера Яйссле из-за его переговоров с «Аль-Ахли»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Зальцбург» отстранил от работы главного тренера команды Матиаса Яйссле в связи с его переговорами с «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Мы считаем, что тренер, который так занят поиском новой работы всего за два дня до начала такого важного сезона, не должен быть главным в его начале. Мы хотим начать новый сезон полными энергии и уверенности. Для этого нам нужна стопроцентная сосредоточенность всех участников», — приводит слова гендиректора клуба Стефана Райтера официальный сайт «Зальцбурга».

35-летний немец возглавляет австрийский клуб с лета 2021 года. Под его руководством «Зальцбург» дважды становился чемпионом Австрии и выигрывал Кубок страны.

Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Ред Булл Зальцбург
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