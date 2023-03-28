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Зарубежные

28 марта, 23:58

Зарема посмеялась над критиками Тедеско: «Тем, кто называл его кузнечиком, предлагаю научиться прыгать»

Зарема посмеялась над критиками Тедеско после победы Бельгии над Германией
Микеле Антонов
Корреспондент
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на первую в истории сборной Бельгии победу над Германией в товарищеском матче (3:2).

«Всем, кто называл Тедеско кузнечиком, предлагаю научиться прыгать. Может, тоже когда-нибудь Германии три забьют!» — сказала Салихова «СЭ».

С февраля сборную Бельгии возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В дебютном матче под его руководством бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.

Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Зарема Салихова
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