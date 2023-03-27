Защитник «Байера» Фримпонг: «Я мечтаю играть за сборную Нидерландов»

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг отреагировал на то, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман не вызвал его в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2024.

«Я буду двигаться дальше и буду работать над своей оборонительной игрой. В футболе всегда есть вещи, которые можно сделать лучше, а у меня их много. Не только в защите. Я работаю каждый день, чтобы стать лучше, — цитирует BILD Фримпонга. — Мое отношение не изменилось: я мечтаю играть за Нидерланды».

В группе B Франция и Греция лидируют с 3 очками. У Нидерландов и Гибралтара — по 0 очков.

В следующем матче сборная Нидерландов сыграет с Гибралтаром 27 марта. Начало — 21.45 мск.