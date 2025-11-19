Защитник «ПСЖ» Хакими признан лучшим игроком года в Африке

Защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими признали лучшим игроком года в Африке, сообщает Африканская конфедерация футбола.

27-летний марокканец прибыл на церемонию вручения награды со специальной каталкой — он выбыл на два месяца из-за травмы, полученной в начале ноября.

Ашраф Хакими на церемонии вручения награды лучшему игроку Африки. Фото AFP

В текущем сезоне Хакими провел 21 матч за «ПСЖ», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

В шорт-лист награды также вошли нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен.