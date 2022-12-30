Гаджиев: «Уход из жизни Пеле — это как венец тяжелого года»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Уход из жизни Пеле — это как венец тяжелого года. Так сказать можно. — цитирует Betonmobile Гаджиева. — В мировой общественности к трехкратному чемпиону мира относились всегда уважительно. И не только потому, что лучше всех играл в футбол, но и соответствовал определенным нормам гражданским. Он был послом футбола, который всегда рад был куда-то поехать и принять участие в любом мероприятии. Он ведь не был «измазан» ни в каких темных историях».

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки.

Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.