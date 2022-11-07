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Сегодня, 21:31

Колыванов — о голе Кокорина «Омонии»: «Сравнивать с Роналду нельзя. Он в АПЛ, Александр — на Кипре»

Колыванов отреагировал на гол Кокорина в ворота «Омонии»
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Заслуженный тренер России Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гол Александра Кокорина в матче против «Омонии» (1:1).

«Посмотрите вообще, сколько Роналду забил, и сколько Кокорин забил. Их сравнивать нельзя, согласитесь. Тем более Роналду играет в английском чемпионате, а Кокорин — в чемпионате Кипра», — сказал Колыванов корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит итальянской «Фиорентине».

Александр Кокорин
Игорь Колыванов
ФК Арис (Лимасол)
3
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Гол Кокорина помог «Арису» сыграть вничью с «Омонией»