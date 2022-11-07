Заслуженный тренер России Игорь Колыванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гол Александра Кокорина в матче против «Омонии» (1:1).

«Посмотрите вообще, сколько Роналду забил, и сколько Кокорин забил. Их сравнивать нельзя, согласитесь. Тем более Роналду играет в английском чемпионате, а Кокорин — в чемпионате Кипра», — сказал Колыванов корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Контракт футболиста принадлежит итальянской «Фиорентине».