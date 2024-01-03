Заварзин считает, что Тюкавин может повторить успех Головина в Европе

Бывший президент Премьер-лиги Юрий Заварзин ответил на вопрос, кто из нынешних футболистов РПЛ мог бы добиться успеха в европейских топ-чемпионатах.

«Тюкавин может повторить успех Головина в Европе. Пока перспективных российских футболистов в РПЛ мало. Закончится чемпионат, тогда будет ясно, кто может уехать. Тюкавин способен стать футболистом европейского уровня. В РПЛ он может перегореть. Если ничего не поменяется, то через год Константин будет звездой РПЛ. Потом его рост прекратится. Хорошо, что Захарян уехал в Испанию, а то могли потерять игрока», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря форвард продлил контракт с бело-голубыми до конца июня 2028 года.