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Сегодня, 21:53

Заварзин считает, что Тюкавин может повторить успех Головина в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент Премьер-лиги Юрий Заварзин ответил на вопрос, кто из нынешних футболистов РПЛ мог бы добиться успеха в европейских топ-чемпионатах.

«Тюкавин может повторить успех Головина в Европе. Пока перспективных российских футболистов в РПЛ мало. Закончится чемпионат, тогда будет ясно, кто может уехать. Тюкавин способен стать футболистом европейского уровня. В РПЛ он может перегореть. Если ничего не поменяется, то через год Константин будет звездой РПЛ. Потом его рост прекратится. Хорошо, что Захарян уехал в Испанию, а то могли потерять игрока», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря форвард продлил контракт с бело-голубыми до конца июня 2028 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zavarzin-tyukavin-mozhet-povtorit-uspeh-golovina-v-evrope/
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
Юрий Заварзин
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