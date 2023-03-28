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Сегодня, 19:57

Экс-тренер «Анжи»: «Может, для Кокорина тюрьма и хорошая школа»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Кокорин — один из самых талантливых игроков, что я встречал, а я работал с людьми, выигрывавшими Лигу чемпионов и чемпионаты мира. Но он не был сфокусирован на футболе и именно поэтому сейчас играет на Кипре. Что касается тюрьмы, все зависит от людей и от конкретного случая. Иногда что-то может произойти на улице — автомобильная авария или еще что-то. И если ты попал в такую ситуацию, это не говорит о том, что ты плохой человек. Может, для Кокорина тюрьма и хорошая школа. Но мне очень жаль, что он так и сыграл за большие европейские клубы, у него было все — скорость, техника, дриблинг, пас, удар. А сейчас он на Кипре, и этот факт говорит о нем все», — приводит «РБ Спорт» слова Петрович.

Российский футболист провел в заключении 11 месяцев и вышел на свободу в сентябре 2019 года. В настоящее время Кокорин на правах аренды выступает за кипрский «Арис».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zhel-ko-petrovich-mozhet-dlya-kokorina-tyur-ma-i-horoshaya-shkola/
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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