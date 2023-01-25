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Судейство

Сегодня, 15:10

Жена Кашшаи сегодня будет судить матч в Греции

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Четвертьфинальный матч Кубка Греции «Арис» — «Олимпиакос», который состоится сегодня, будет судить бригада арбитров из Венгрии: Иштван Вод, Иштван Альберт и Венцель Тот. В качестве видеоарбитра их подстрахует рефери ФИФА Каталин Кульчар.

Это супруга Виктора Кашшаи, в недавнем прошлом руководителя департамента судейства РФС. Он пока работает в Болгарии, где уже год возглавляет судейскую комиссию Болгарского футбольного союза. Его контракт действует до лета 2023 года. В конце октября несколько местных клубов во главе с «Ботевом» призывали отправить венгра в отставку.

Что касается ситуации в греческом футболе, там все меньше доверия к своим арбитрам. Помимо упомянутой выше игры иностранцы также будут работать завтра на матче «Панатинаикос» — ПАОК. Его судят три финских рефери (арбитр и ассистенты) и ВАР из Израиля.

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