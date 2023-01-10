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Сегодня, 01:58

Жена Малкина об уходе Бэйла из футбола: «Любимый после Бекхэма»

Иван Торопцев
Корреспондент
Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press
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Анна Кастерова, жена хоккеиста «Питтсбурга» Евгения Малкина отреагировала на решение бывшего футболиста «Реала» Гарета Бэйла завершить карьеру.

«Любимый после Бекхэма. Британский игрок Гарет Бэйл закончил с футболом. Пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» завершает карьеру в 33 года», — написала у себя в Telegram-канале Кастерова.

Бэйл объявил о завершении профессиональной карьеры в понедельник, 9 января. Его последним клубом был американский «Лос-Анджелес», также он выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал». Валлиец трижды выигрывал чемпионат Испании, по одному разу становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также пять раз становился победителем Лиги чемпионов.

Вместе со сборной Уэльса он доходил до полуфинала Евро-2016 и пробился в финальную стадию ЧМ-2022. Валлийцы сыграли на мировом первенстве во второй раз в истории и впервые с 1958 года.

Гарет Бэйл
Евгений Малкин
Футбол
Хоккей
Анна Кастерова
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