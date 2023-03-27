Жеребьевка МЧМ по футболу сорвалась из-за призыва к дисквалификации Израиля

Жеребьевка молодежного чемпионата мира до 20 лет была отменена через несколько дней после того, как губернатор острова Бали Ваян Костер призвал не допустить Израиль к соревнованиям, сообщает Индонезийская футбольная ассоциация.

«Жеребьевка для турнира с участием 24 стран, который начнется в мае, должна была пройти 31 марта, однако FIFA отменила мероприятие без объяснения причин и назначения новой даты», — говорится в заявлении PSSI.

FIFA уже отстраняла Индонезию от международного футбола в 2015 году на год из-за вмешательства правительства в деятельность PSSI.

Турнир должен состояться летом 2023 года в Индонезии.