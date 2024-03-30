Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

30 марта, 01:28

«Фамаликан» без Злобина победил «Жил Висенте»

Евгений Козинов
Корреспондент
Анхель Ди Мария.
Фото AFP
Telegram Дзен

«Фамаликан» на выезде обыграл «Жил Висенте» в матче 27-го тура чемпионата Португалии — 2:1.

Российский голкипер гостей Иван Злобин на поле не вышел. Он провел всю встречу на скамейке запасных.

Португалия. Премьер-лига. 27-й тур
29 мар, 00:00. Cidade de Barcelos (Барселуш)
Жил Висенте
1:2
Фамаликан

В другом матче «Бенфика» выиграла у «Шавиша» — 1:0. Единственный гол забил полузащитник Жоау Невеш на 68-й минуте встречи.

На 26-й минуте нападающий лиссабонцев Анхель Ди Мария не реализовал пенальти. В начале второй половины также Артур Кабрал не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Португалия. Премьер-лига. 27-й тур
29 мар, 00:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
1:0
Шавиш

Лиссабонский «Спортинг» на выезде победил «Эштрелу» (2:1) и продлил победную серию. Команда идет на первом месте, опережая «Бенфику» на одно очко.

Португалия. Премьер-лига. 27-й тур
29 мар, 00:00. Estadio Jose Gomes (Лиссабон)
Эштрела
1:2
Спортинг

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/portugal/super/2023-2024/
Футбол
ФК Бенфика
ФК Жил Висенте
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Шавиш
Иван Злобин
0
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
De Telegraaf: Промеса перевели в тюремный комплекс «Аль-Авир»
Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
Средства ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Ярославской областью
Экономист перечислил не получившие прибавку к пенсии категории граждан
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лунев с «Карабахом» досрочно стал чемпионом Азербайджана

Лунев: «Лучше играть в «Карабахе», нежели сидеть четвертым вратарем в запасе «Ньюкасла»