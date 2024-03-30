«Фамаликан» без Злобина победил «Жил Висенте»

«Фамаликан» на выезде обыграл «Жил Висенте» в матче 27-го тура чемпионата Португалии — 2:1.

Российский голкипер гостей Иван Злобин на поле не вышел. Он провел всю встречу на скамейке запасных.

В другом матче «Бенфика» выиграла у «Шавиша» — 1:0. Единственный гол забил полузащитник Жоау Невеш на 68-й минуте встречи.

На 26-й минуте нападающий лиссабонцев Анхель Ди Мария не реализовал пенальти. В начале второй половины также Артур Кабрал не смог реализовать одиннадцатиметровый.

Лиссабонский «Спортинг» на выезде победил «Эштрелу» (2:1) и продлил победную серию. Команда идет на первом месте, опережая «Бенфику» на одно очко.