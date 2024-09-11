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Живущий в Швейцарии Быков дал советы новичку «Сьона» Миранчуку

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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, ныне проживающий в Швейцарии, дал советы новичку «Сьона» Антону Миранчуку.

«Посоветую Антону быть в Швейцарии таким, какой он есть — приветливым и общительным. Местным фанатам всегда интересно знать, чем живет спортсмен. И еще — ему обязательно нужно стараться говорить не только на английском, надо выучить и местные языки — немецкий или французский. Выучит язык, значит отлично войдет он только в спортивную, но и в повседневную жизнь в Швейцарии!» — цитирует Быкова Sport24.

9 сентября швейцарский клуб объявил о подписании с 28-летним Миранчуком контракта до лета 2026 года.

Источник: Sport24
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Вячеслав Быков

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