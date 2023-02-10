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Зарубежные

Сегодня, 13:31

Феликс: «Роналду достиг всего в Европе, вписал свое имя в историю»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Челси» и сборной Португалии Жоау Феликс заявил, что форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду достиг всего, пока играл в европейских чемпионатах.

«Он продолжит играть за сборную. Сыграет ли он на ЧЕ-2024? Лучше спросите у него. В Европе он уже всего достиг. Он вписал свое имя в историю и теперь сделает это в Саудовской Аравии. Желаю ему достичь этого», — приводит слова Феликса AS.

38-летний Роналду выступал в европейских чемпионатах с 2002 по 2022 год. Он играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Жоау Феликс
Криштиану Роналду
Футбол
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