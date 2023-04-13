Драскович: «В первый раз слышу об интересе к Пруцеву от «Базеля»

Журналист близкий к «Црвене Звезде» Огнен Драскович прокомментировал информацию об интересе «Базеля» к полузащитнику Егору Пруцеву.

«В первый раз слышу об интересе к Пруцеву от «Базеля». Егор талантливый футболист, у него может быть большое будущее, но ему еще нужно стать регулярным игроком основы, отметиться хотя бы одним результативным действием. Мне сложно представить, что кто-то заплатит за него 2 миллиона евро», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Драсковича.

Пруцев выступает за «Црвену Звезду» с 2022 года. Он провел пять матчей в чемпионате Сербии, не отметившись в них результативными действиями.