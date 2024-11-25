Журналист Султанлы рассказал, какой клуб из Азербайджана может пригласить Березуцкого

Азербайджанский журналист Илкин Султанлы ответил на вопрос о возможном появлении российского тренера Василия Березуцкого в одном из клубов чемпионата.

«Березуцкий может возглавить один из азербайджанских клубов? Потенциально — «Сабах». Если Рендулич проиграет еще один матч, то его уволят. Еще один фактор —в «Сабахе» есть Пономарев. Плюс боссы «Сабаха» русских, хорватских, сербских специалистов жалуют. А у Бердыева нет проблем в «Туране». Руководители им довольны», — цитирует Султанлы Legalbet.ru

Ранее сообщалось, что в тренерский штаб «Товуз Туран» могут войти Дмитрий Смирнов, Василий Березуцкий и Александр Нагорный.