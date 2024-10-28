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Сегодня, 13:30

«Золотой мяч» 2024: список номинантов и кто претендует на премию лучшему футболисту

В понедельник пройдет церемония вручения «Золотого мяча»
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Игроки «Реала» Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус Жуниор
Игроки «Реала» Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус Жуниор.
Фото Getty Images
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Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 28 октября. Издание France Football назовет лучшего футболиста по итогам сезоне-2023/24, его выбирают журналисты изданий из всех стран мира.

В список номинантов премии попали Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Тони Кроос, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль, Рубен Диаш, Эрлин Холанн, Филип Фоден, Родри, Эмилиано Мартинес, Нико Уильямс, Гранит Джака, Флориан Виртц, Алекс Гримальдо, Артем Довбик, Матс Хуммельс, Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Харри Кейн, Витинья, Коул Палмер, Букайо Сака, Мартин Эдегор, Вильям Салиба, Деклан Райс, Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман.

Мероприятие в Париже начнется в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире церемонию покажет онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча».

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