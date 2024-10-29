«Золотой мяч» 2024: все победители по номинациям

Сегодня, 10:30
29 октября состоялась ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам мира по версии издания France Football «Золотой мяч». Мероприятие проходило в театре
«Шатл» в Париже (Франция). «СЭ» публикует список всех победителей.
Родри («Манчестер Сити»)
Айтана Бонмати («Барселона»)
Карло Анчелотти («Реал»)
Эмма Хейз (женская сборная США)
«Реал»
«Барселона»
Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
Ламин Ямаль («Барселона»)
Гарри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («Реал»)
Дженнифер Эрмосо («УАНЛ Тигрес»)